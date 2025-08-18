Экс-замминистра здравоохранения Челябинской области стала вице-губернатором

Бывшая южноуральская чиновница ушла в правительство Ненецкого автономного округа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 47-летняя Елена Недочукова, ушедшая в отставку с 8 августа текущего года, назначена заместителем главы Ненецкого автономного округа. Информация об этом появилась на официальном сайте субъекта Федерации, возглавляемого Ириной Гехт – еще одной уроженкой Южного Урала.

В своем новом статусе Елена Недочукова будет курировать деятельность департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, а также координировать деятельность по реализации на территории Ненецкого автономного округа национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Елена Недочукова родилась в Челябинске. В 2002 году окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело».

В 2002-2010 годах проходила последипломную подготовку в интернатуре, затем ординатуре на кафедре госпитальной терапии и семейной медицины, работала врачом-стажером.

В 2010-2013 годах работала врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице, ассистентом кафедры госпитальной терапии и семейной медицины, затем врачом, уполномоченным по контролю качества медицинской помощи.

В 2013-2014 годах являлась консультантом управления организации медицинской помощи взрослому населению, заместителем начальника управления стратегического планирования министерства здравоохранения Челябинской области.

В 2014-2019 годах – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Челябинской областной клинической больницы, заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической больницы №2 в Челябинске, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы №8 в Челябинске.

В 2019-2021 годах – начальник отдела по обеспечению и защите прав застрахованных граждан Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области.

В 2021-2022 годах – заместитель директора по вопросам организации ОМС ТФОМС Челябинской области.

С июля 2022 по август 2025 являлась первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области.

