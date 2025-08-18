СКР начал проверку после жалоб жителей южноуральского Троицкого района на беспредел мигрантов

Председатель СК России запросил доклад о проверке по факту противоправных действий мигрантов в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, на беспредел мигрантов в Троицком районе Челябинской области жители муниципалитета пожаловались в социальных сетях.

По словам южноуральцев, представители местной власти на их обращения не реагируют. По данному факту начата проверка по признакам халатности.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проверки и по доводам публикации.

Челябинск, Виктор Елисеев

