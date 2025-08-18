Россияне все чаще покупают спорттовары онлайн

В России растет объем продаж спорттоваров и фитнес услуг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в январе – июле 2025 года средняя цена спортивных товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4% – до 3073 рублей. Таковы данные агрегатора «Чек Индекс».

Число покупок увеличилось на 3% в сравнении год к году. В том числе в онлайне – на 13%.

Услуги спортивных центров и фитнес-залов подорожали на 10% – до 4055 рублей в среднем. Но это не смутило россиян: число покупок выросло на 5%.

Чаще всего покупатели приобретают спортивную одежду и обувь, инвентарь для домашних тренировок, инвентарь для спортивных игр. В частности, из fashion-сегмента чаще приобретают футболки, кроссовки, спортивные шорты; из инвентаря для домашних тренировок – коврики, гантели, фитнес-резинки; из товаров для игр – мячи, шары, ракетки. При покупке спортивного оборудования чаще берут велотренажеры, кардиотренажеры, комплексы или скамьи для силовых упражнений

«Интерес к фитнес-практикам стимулирует спрос на компактные спортивные товары, предназначенные для домашних тренировок. Развитие внутреннего туризма и мода на самостоятельные путешествия показывают хорошую динамику продаж категорий для активного отдыха», – отмечают в «Чек Индексе».

Также заметно, что покупатели спорттоваров все активнее перемещаются в онлайн, увеличивая долю цифровых продаж в индустрии спорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube