В Челябинской области завершают уборку озимых

Аграрии Южного Урала завершают уборку озимых культур и выходят на яровые.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, в регионе завершают уборку озимых и переходят к уборке яровых культур: зерновых, зернобобовых, масличных, картофеля и овощей, посеянных этой весной. В общей сложности уже собрано 89 тысяч тонн зерна.

Полностью убрали озимые культуры в Брединском, Варненском, Еткульском, Карталинском, Кунашакском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Уйском и Чесменском районах.

В хозяйствах также сформирован план посева озимых культур на 2026 год, он в два раза превышает прошлогодний: 40,2 тысячи гектара против 18,4 тысячи гектара в 2024 году. Под сев озимых, который традиционно проходит в сентябре, уже подготовлены поля.

Всего, вместе с яровыми и озимыми, аграриям предстоит обмолотить 1 миллион 175 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Также на предприятиях продолжается заготовка кормов. По оперативным данным заготовлено 279 тысяч тонн сена, сенажа и силоса. В пересчете на кормовые единицы – 14,9 центнера различных кормов на условную голову скота.

Челябинск, Виктор Елисеев

