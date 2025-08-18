Южноуральцы чаще называют своих детей Михаилами и Софьями

Среди мужских имен Челябинской области Александры окончательно уступили Михаилам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, в этом году сыновей в регионе родилось на 5% больше, чем дочерей. Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами и Тимофеями, а девочек – Софиями, Аннами и Евами.

Интересно, что Михаил лидирует и среди всех детских имен. Его в нынешнем году получили 404 ребенка. На втором месте Александр (390). И только на третьем месте – самое популярное девичье имя София (333).

Отметим, что некогда самое популярное мужское имя Александр давно уже теряет свои позиции. Так, в 2024 году оно заняло лишь третье место, уступив Михаилу и Артему. Также среди популярных у родителей мальчиков имен были Матвей, Тимофей, Лев, Максим, Дмитрий, Роман и Иван.

А вот среди женских имен тройка лидеров не изменилась: София, Ева, Анна. Кроме того, дочерей южноуральцы называли: Виктория, Мария, Варвара, Василиса, Алиса, Ксения и Мирослава.

Челябинск, Виктор Елисеев

