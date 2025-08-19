19 августа ожидаются следующие события – Челябинск

19.08.2025, вторник

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской (северной) ходьбе (Городской сад им. А. С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

10:00 Челябинск – Встреча со стилистом Вероникой Брюхановой (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Встреча маленьких интеллектуалов «Познавайка»: «Мир Насекомых» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 – 16:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека в библиотеке» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Акция «Библиотека под открытым небом» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:30 Челябинск – Квиз для трудовых отрядов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Семинар «Актуальные грантовые конкурсы 2025-2026» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корп. 1, 2-й этаж)

14:00 Челябинск – Фольклорно-игровая программа «Всех на Спас мы приглашаем и весельем угощаем» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:30 Челябинск – Клуб путешественников (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Тематическая программа «Пришел Спас – яблочко припас» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:30 – 16:30 Челябинск – Семейный кинозал: фильм «Человек с бульвара Капуцинов» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

19:00 Челябинск – Показ уличного спектакля «Куклы в городе Че» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, у сцены летнего театра)

