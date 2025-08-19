В Златоусте на детской площадке рухнула беседка. Власти не заметили

Коммунальщики и мэрия Златоуста четвертый день не реагируют на ЧП на детской площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в Златоусте на проспекте имени Юрия Гагарина у дома №1 рухнула беседка с крышей и скамейками.

«Огромная конструкция буквально сложилась (повезло, что в тот момент под ней никого не было). На момент обращения к нам пошел четвертый день, как жители просят помощи, но этот опасный объект никто не убирает, не ограждает и не планирует, судя по всему, заменять или ремонтировать», – возмущенно заявляют общественники.

Златоуст уже фигурировал в жалобах в общественную организацию, напоминают активисты. И тогда тоже речь шла о детских площадках. Так, в 2023 году ребенку оторвало подушечку пальцев на детской площадке с аварийной горкой, а буквально в мае 2025 года десятилетний мальчик застрял в старой металлической конструкции, которая некогда была скамейкой с деревянным сиденьем.

Южноуральцы требуют от администрации Златоуста немедленно принять меры по устранению аварийной ситуации и обеспечить безопасность детской площадки, а также провести комплексную проверку безопасности детских игровых зон на территории города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube