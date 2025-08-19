В Челябинске перенесли масштабные работы с ограничением водоснабжения

Ремонтные работы в нескольких районах Челябинска перенесли на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» вв пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с техническими обстоятельствами, проведение работ переносится на завтра, 20 августа.

Напомним, ранее на предприятии предупредили, что сегодня, 19 августа, с 09:00 до 19:00 в связи с плановыми работами на водоводе в связи с плановыми работами на водоводе будет временно ограничено водоснабжение (на 20%) в ряде районов города.

Ограничения коснутся микрорайонов №№ 24, 25, 26, 28, ограниченных улицами Братьев Кашириных, Ворошилова, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева; микрорайона Академ Риверсайд (Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Университетская Набережная – Чичерина); а также района административных зданий (автоцентры) в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной и Салавата Юлаева.

Также будет ограничено водоснабжение в поселке Шершни и микрорайонах №№ 33, 33А, 34, 34А (Тополиная Аллея), ограниченных улицами Академика Сахарова, Университетской Набережной, Академика Макеева и 250-летия Челябинска.

Кроме того, специалисты планировали проведение ремонтных мероприятий на водоводе вблизи улицы Плеханова, 16.

Под временное ограничение водоснабжения попадают жилые дома №№ 145, 145а, 147, 147а по улице Свободы.

Теперь работники водоканала рассчитывают начать работу завтра, 20 августа.

