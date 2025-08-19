В Челябинске из-за резкой остановки автобуса пострадал маленький ребенок

В Челябинске выясняют подробности ДТП, в котором пострадала двухлетняя малышка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла вчера, 18 августа, в 11:53 около дома 95в по улице Братьев Кашириных.

По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса «Волгабус» резко затормозил перед остановкой общественного транспорта. В результате в салоне упала детская коляска. Телесные повреждения получила находившаяся в ней двухлетняя девочка.

По факту ДТП начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube