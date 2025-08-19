На Южном Урале подросток погиб от удара током на крыше поезда

В Челябинской области от удара током на железной дороге погиб второй подросток за год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, трагедия произошла вчера, 18 августа, в электричке, следовавшей из Карталов в областной центр.

Тело подростка обнаружили в 18:51 по прибытию пригородного поезда на станцию Челябинск. Юноша лежал на резиновой «гармошке» между крышами первого и второго вагонов.

«Мальчик незаметно забрался на крышу последнего вагона во время стоянки поезда на станции Синеглазово и во время движения получил удар электротоком, несовместимый с жизнью», – уточнили представители ЮУЖД.

Вчерашний случай смертельного травмирования несовершеннолетнего стал вторым в этом году в Челябинской области, а всего с начала года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы 6 несовершеннолетних, в том числе трое в Оренбургской области и один – в Курганской.

Челябинск, Виктор Елисеев

