Южноуралец вызвал полицейских и встретил их с пистолетом

В Коркино полицейские задержали ранее судимого южноуральца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 18 августа, в одном из домов по улице 30 лет ВЛКСМ в Коркино.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции прибыл на место после сообщения о незаконном проникновении в жилище. На лестничной площадке стражей порядка встретил вызвавший полицию мужчина. Неадекватный южноуралец направил в сторону полицейских пистолет и стал угрожать им убийством.

Сотруднику ППС пришлось выстрелить агрессивному коркинцу в ногу. Мужчину задержали. В дальнейшем он был госпитализирован. Оказалось, что ранее южноуралец уже был судим.

С места происшествия изъят предположительно газовый пистолет «Браунинг» калибра 8 миллиметров.

Полицейские устанавливают принадлежность оружия. Действиям правонарушителя будет дана правовая оценка в рамках проводимой проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

