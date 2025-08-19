Южноуральцы смогут поменять оператора связи, сохранив привычный тариф

В «МегаФон» теперь можно перейти со своим тарифом.

«МегаФон» запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в МегаФоне и перенести на нее «копию» своего действующего тарифа. Сделать это можно как онлайн через мобильное приложение, так и придя в салон оператора. «Это первое и абсолютно уникальное предложение на телеком-рынке», – утверждают в компании.

Перейти в сеть «МегаФона» со своим привычным тарифом абоненты других операторов мобильной связи могут, зарегистрировав новую сим-карту или оформив переход по процедуре MNP (Mobile Number Portability – перенос мобильного номера), при этом перенести на нее базовые условия своего текущего тарифа – абонентская плата, пакеты минут, гигабайт и смс – даже если аналогичного нет среди предложений «МегаФона». Кроме того, бесплатно в тарифе будут доступны восемь МегаСил на выбор, добавление номера в МегаСемью и виртуальный ассистент Ева.

Чтобы оформить процедуру перехода, достаточно зайти на страницу услуги на сайте «МегаФона» и загрузить скриншот имеющегося тарифа. После верификации тарифного плана клиент сможет получить промокод, который нужно будет ввести в поле «У меня есть промокод» или показать сотруднику в салоне при оформлении сим-карты офлайн.

«Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в «МегаФон» можно перенести еще и условия действующего тарифа. Это будет особенно актуально, например, если клиент не очень доволен качеством связи своего оператора, но хочет сохранить условия его тарифа. Мы рассчитываем, что клиенты оценят новую услугу, и планируем совершенствовать ее условия», – говорит коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Челябинск, Виктор Елисеев

