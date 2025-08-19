В Челябинской области двенадцатилетний школьник разодрал трахею, перелезая через забор

Врачам удалось спасти 12-летнего челябинца, повредившего трахею.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, шокирующий инцидент произошел на днях.

12-летний школьник, пытаясь перелезть через забор, случайно зацепился за гвоздь и серьезно повредил трахею. Несмотря на шок, мальчик не растерялся и сразу позвонил матери, которая вызвала скорую помощь. Врачи скорой доставили ребенка в ЧОДКБ.

«Мальчик руками зажимал горло, а когда их убрали, стало видно, что из раны буквально свистит воздух. Состояние быстро ухудшалось, нарастала подкожная эмфизема», – рассказали медики.

Была срочно проведена бронхоскопия, которая подтвердила разрыв передней стенки трахеи. Хирурги подняли подростка в операционную. «Самым сложным этапом операции оказалась интубация трахеи, которая из-за разрыва требовала кропотливой и очень тонкой работы. Но благодаря слаженной работе анестезиологов, эта проблема была решена. Хирурги успешно ушили дефект трахеи и герметизировали его», – сообщили в больнице.

Ребенок провел в реанимации 4 дня. Но каких-либо осложнений не последовало. После контрольной бронхоскопии, подтвердившей, что все в порядке, его выписали домой.

Челябинск

