«От Аркаима до атома»: в Челябинске пройдет фестиваль науки

Фестиваль, посвященный различным граням науки, пройдет в Челябинске на этой неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, Пятый фестиваль науки «Кстати» пройдет в Челябинске 22 и 23 августа.

Тема этого года – «От Аркаима до Южноуральской АЭС».

В первый день мероприятия пройдут, в основном, на базе Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ, улица Энгельса, 107).

Здесь челябинцы смогут побывать на квизе «Адреналин», посвященном 80-летию атомной промышленности. Далее, в ходе мастер-класса посетители узнают, что такое аддитивные технологии и попробуют самостоятельно сделать памятные фигурки.

В музее «Народы и технологии Урала» ЮУрГУ (проспект Ленина, 76) археолог Андрей Епимахов расскажет об истории археологических находок на Южном Урале. Также гости интерактивной лекции «Забытые изобретения безымянных гениев» смогут прикоснуться к оборудованию и историческим материалам.

Завершится первый день фестиваля ток-шоу «Public Talk. Горизонты атома», где можно будет обсудить с экспертами квантовые компьютеры, композитные материалы, термоядерные реакторы и не только, и лекцией «Наш мозг. Как это устроено», в ходе которой эксперт расскажет, чем отличается левое полушарие от правого и есть ли у мозга «лишние» части.

В субботу, 23 августа, фестиваль переедет в Государственный исторический музей Южного Урала (улица Труда, 100). В пространстве «Атом» генеральный директор и сооснователь компании CyberPhysics Сергей Николаев и ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии ЮУГМУ Сергей Завьялов сойдутся на «Научном ринг», чтобы решить, превзойдет ли ИИ способности своего создателя.

На крыше Исторического музея гостям фестиваля расскажут о поколениях реакторов и их отличиях друг от друга, а также предложат порассуждать, зачем еще понадобится атом в будущем.

А в ходе композитного дефиле «Хоккей и мода» южноуральцам предложат определиться, что ближе к Высокой Моде: шелк или углеродное волокно?

Об атомных ледоколах и арктическом транспорте участники смогут поговорить во время ток-шоу «Public Talk: от Челябинска до Арктики».

Финалом фестиваля станет научно-музыкальное шоу «Орган под открытым небом» с участием народного артиста России, органного мастера челябинского Зала камерной и органной музыки «Родина» Владимира Хомякова. Оно пройдет на уличной сцене Исторического музея Южного Урала.

Все мероприятия фестиваля науки «Кстати» бесплатные. Однако обязательна регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

