Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава азербайджанской общины Челябинской области России Аршад Ханкишиев лишен российского гражданства и права въезда в Россию. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По данным издания, причиной такого решения силовых структур России стала поддержка известным в Челябинске предпринимателем «пропаганды этносепаратизма».

Аршад Ханкишиев является учредителем ООО «Фрут-хауз», ООО «Фруктдом» (специализируется на оптовой торговля фруктами и овощами), ООО «Нар шараб» (ресторанная деятельность), ООО «Каспий».

Кроме того, он был президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» (2019-2023 годы) и председателем общественной организации «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области» (2021-2024 годы). Обе структуры ликвидированы по решению суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

