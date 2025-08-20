20 августа ожидаются следующие события – Челябинск

20.08.2025, среда

08:45 Челябинск – Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятит малым чином храм в честь праведного воина Феодора Ушакова, затем правящий архиерей совершит первую Божественную литургию (поселок Аэропорт)

09:00 Челябинск – Занятие по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

10:00 Челябинск – Встреча «Клуба работодателей», посвященная поддержке участников специальной военной операции и их семей (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОК» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «33 секрета солнечного лета» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

12:00 Челябинск – День рождения Чебурашки «Мой Чебурашка вот такой»: читаем вслух по ролям книги Э. Успенского, рисуем, лепим в библиотеке «Кают-компании» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (организован библиотекой №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка)

14:00 Челябинск – Лагерь летнего чтения «Читун»: Рассказы А.П. Чехова (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: аппликация «Осенний лев» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Вечер творчества Михаила Матусовского «Что так сердце растревожено?» к 110-летию со дня рождения поэта (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Вечер стиля «Модные встречи со стилистом» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

17:30 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом «Незримое кино» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

19:00 Челябинск – Кинопоказ «Научное кино» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

