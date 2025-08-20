В Златоусте водитель заблокировал скорую помощь с пациентом

Южноуральца, отказавшегося пропускать скорую помощь, ехавшую в больницу с пациентом, привлекли к ответственности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в Златоусте сотрудники ведомства привлекли к ответственности 49-летнего водителя автомобиля «Мазда», не пропустившего машину скорой помощи.

Инцидент произошел 7 августа. Врачи спешили доставить пациента в больницу. Но водитель заблокировал проезд карете скорой помощи в узком дворе дома №20 3-го микрорайона. Южноуральцу сигналили, медики пытались уговорить его пропустить экстренный транспорт. Но он не реагировал.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли жителя Златоуста, решившего, что может не пропускать скорую помощь. В отношении него составлен административный материал по факту нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшего создание препятствий для движения других транспортных средств. Ему грозит административный штраф.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube