В Бакале бросили без присмотра путепровод за 384 миллиона рублей

Жители уральского города не могут пользоваться новым путепроводом из-за отсутствия обслуживания объекта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, путепровод за 384 миллиона рублей превращается в «заброшку» без обслуживания.

Путепровод со спиральным съездом, построенный в рамках контракта на сумму 384,4 миллиона рублей, открыли в Бакале в 2022 году. Работы оплатили полностью. Но объект не содержат должным образом.

«Сейчас путепровод находится в плачевном состоянии, – рассказали общественники. – Разбиты стекла, сломаны двери. Лифт для маломобильных граждан не работает с момента открытия. Территория вокруг моста не убирается, мусор и бурьян. Система видеонаблюдения не функционирует».

Фактически, пользоваться путепроводом затруднительно, а для маломобильных граждан и вовсе невозможно, возмущаются южноуральцы. Несмотря на обещания администрации Бакала, лифт и видеонаблюдение до сих пор не введены в эксплуатацию.

Кстати, по информации общественников, на благоустройство территории было выделено еще около 10 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», однако она выглядит как пустырь.

Активисты попросили прокуратуру проверить эффективность расходования бюджетных средств администрацией Бакальского городского поселения. Общественники требуют привлечь чиновников к ответственности и обеспечить надлежащее содержание и обслуживание путепровода.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube