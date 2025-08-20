На М-5 между Усть-Катавом и Юрюзанью перекрыли движение

В Челябинской области из-за ДТП перекрыли движение на участке М-5.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 20 августа, на 1626 километре автодороги М-5 «Урал», между городами Усть-Катав и Юрюзань.

В результате ДТП одна из двигавшихся по магистрали фур вылетела с дороги, ее полуприцеп перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Принимаются меры по эвакуации транспортного средства.

Движение перекрыто в обоих направлениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

