В челябинском аэропорту задержали близкого соратника экс-губернатора Юревича

В Челябинске задержали экс-вице-губернатора Александра Уфимцева, долгое время скрывавшегося за границей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева задержали в аэропорту Челябинска представители МВД и СКР. Эту информацию подтвердили пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области и регионального ГУ МВД России.

Александр Уфимцев несколько лет находился в международном розыске в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с земельными участками на берегу озера Увильды.

Уголовное дело возбудили в 2016 году. В 2018 году суд заочно арестовал Александра Уфимцева.

По версии следствия, в 2010 году челябинское МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак» заключил с высокопоставленными чиновниками договоры инвестировании в строительство объектов недвижимого имущества на лесном участке, расположенном в охранной зоне озера Увильды. Согласно документу, на участке в 5 гектаров должны были построить детский оздоровительный лагерь. Но вместо него в скором времени на особо охраняемой природной территории вырос коттеджный поселок.

Собственницей одного из коттеджей стала супруга Александра Уфимцева, человека из «ближнего круга» экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Г-н Уфимцев возглавлял аппарат губернатора в ранге заместителя главы региона в 2010-2013 годах. Давний соратник Михаила Юревича, он подал в отставку, став одной из высокопоставленных жертв «войны» своего босса с так называемой «калининской семьей» (этим термином объединяли оппонентов Михаила Юревича – бизнесмена Александра Аристова, депутата городской Думы, а впоследствии – Госдумы Андрея Барышева, предпринимателя Виталия Рыльских и других).

Следователи считают, что инициатором выделения участка на берегу озера Увильды был именно Александр Уфимцев, еще в бытность заместителем главы Челябинска (мэром тогда был Михаил Юревич).

Отметим, что в скандале вокруг VIP-поселка на берегу Увильдов фигурировало достаточно много некогда влиятельных имен. Среди них – один из высокопоставленных функционеров партии «Единая Россия» в Челябинске Александр Мотовилов, предприниматель Сергей Мелехин (он «засветился» в скандале с «мусорными коллапсом» в Челябинске, когда подконтрольные ему фирмы вместе с фирмами экс-министра экологии региона при Юревиче Александра Галичина отказались вывозить мусор из дворов многоквартирных домов областного центра).

По делу о мошенничестве вокруг участков на территории памятника культуры были задержаны экс-сотрудник главного управления лесами Челябинской области Илья Пруцких и два бывших руководителя управления культуры Челябинска – Андрей Григорьев и Дмитрий Назаров (в 2010 году последний был руководителей МУК «Кинотеатральный центр для детей и молодежи «Спартак»).

Челябинск, Виктор Елисеев

