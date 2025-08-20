Движение в Тракторозаводском районе Челябинска закрыли на несколько дней

Движение по улице Грибоедова в Челябинске частично закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с аварийно-восстановительными работами на инженерных сетях.
«До 24 августа закрыто движение транспорта по улице Грибоедова напротив дома №46», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
