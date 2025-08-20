До 100 тысяч рублей. В Челябинской области введут штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами

Южноуральский парламент готовится ввести штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, соответствующие поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях» поддержали члены парламентского комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

Законопроектом предлагается привлекать к ответственности за размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ, в том числе электросамокатов) владельцами в местах, где не допускается их стоянка, оставление СИМ в местах, не предназначенных для их размещения, передвижение на СИМ в зонах, где установлен запрет на это, непринятие владельцами СИМ мер по перемещению транспорта на место разрешенной стоянки.

Штраф за эти нарушения для юридических лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для граждан – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники органов местного самоуправления. Дела рассматривать – административные комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube