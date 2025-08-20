Челябинцам пообещали рост платы за проезд в общественном транспорте

Разработчики комплексного плана транспортного обслуживания населения Южного Урала предложили увеличить стоимость проездного для Челябинской агломерации в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», радужные статистические отчеты официальных ведомств Челябинской области могут в очередной раз ударить по карману простых южноуральцев.

Во всяком случае, знакомство специалистов Российского университета транспорта (МИИТ) – разработчиков стандарта с комплексным планом транспортного обслуживания населения Челябинской области, вселило в них уверенность, что предела стоимости проездного билета жители Челябинской агломерации еще не достигли.

О необходимости увеличения ценника заявил заместитель директора Центра развития транспорта общего пользования РУТ (МИИТ) Александр Морозов.

Эксперты предположили, что стоимость проездного билета не должна превышать 3,5% от средней заработной платы. Ориентируясь на данные Росстата, посчитали, что средняя зарплата (до вычета НДФЛ) в Челябинской агломерации равна 83 тысячам рублей в месяц.

Исходя из этого, разработчики регионального стандарта решили, что жителям Челябинска и окрестностей вполне по силам будет тратить на проезд в общественном транспорте 2900 рублей в месяц. Отметим, что в настоящее время стоимость проездного – 1450 рублей.

Впрочем, г-н Морозов признался, что подобная сумма не вызвала понимания у областного правительства. Но отметил, что в ближайшие несколько лет плату все-таки придется поднять до 2200 рублей «в текущих ценах».

Заместитель министра и дорожного хозяйства Челябинской области Александр Егоров подтвердил, что «экспертный максимум» в региональном кабмине, действительно, считают неприемлемым (отметив, что такое могло быть возможно разве что при цене единоразовой поездки в 100 рублей).

Вместе с тем, чиновник напомнил, что и у транспортников есть план ежегодной индексации тарифов на проезд в общественном транспорте. И хотя в нынешнем году от увеличения стоимости проезда и могут воздержаться, допустил замминистра, челябинцам нужно быть готовыми к дальнейшему росту цен.

