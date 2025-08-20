Появление выделенных полос увеличило эффективность работы автобусов в Челябинске на 14 процентов

В Челябинске продолжат оборудовать выделенные линии для общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обособление путей общественного транспорта в Челябинске уже начало приносить свои результаты. Об этом заявил Александр Морозов, заместитель директора Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта (МИИТ) – разработчика регионального стандарта и комплексного плана транспортного обслуживания населения Челябинской области.

Анализ состояния транспорта агломерации показал, что на сегодня автобусная сеть Челябинска обеспечена выделенными линиями на 33%. В результате эффективность работы этого типа общественного транспорта на ряде направлений существенно выросла: максимальное улучшение эксперты оценили в 14%, хотя и признались, что где-то динамика близка к нулю.

Ситуация с обособленностью троллейбусных маршрутов похожа – здесь «выделенки» охватывают 39% сети.

Наиболее благополучно в Челябинске дело обстоит с трамвайным сообщением, отмечают специалисты. Что не удивительно: выезд на трамвайные пути жестко регламентирован правилами дорожного движения, к тому же в Челябинске рельсы обособлены более чем на 90%. Впрочем, у этого пока есть и оборотная сторона: некоторые трамваи прибывают на конечные остановочные пункты с ощутимым опережением расписания.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Александра Егорова, власти намерены продолжить политику обособления линий общественного транспорта в Челябинске. Этот показатель необходимо довести, как минимум, до 85%, сообщил чиновник.

