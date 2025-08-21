21 августа ожидаются следующие события – Челябинск

21.08.2025, четверг

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча «Читательский дневник на 5!»: читаем «Как я ловил человечков» Бориса Житкова в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 – 16:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека в библиотеке» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:00 Челябинск – Час истории «Священный флаг моей Родины» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская под открытым небом «Цвета Родины»: игра-викторина, мастер-класс по созданию значка (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча с психологом «Снижение стресса и тревожности» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для челябинцев старшего поколения (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 Челябинск – Вкусная встреча «Сладкий август»: кулинарные традиции яблочного, орехового и медового Спасов и дегустация блюд (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для челябинцев старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс Оксаны Моркунцовой из студии робототехники «Роботекс»: «Робототехника. Управляемый Болид» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

16:00 Челябинск – Уличная акция «Гордо реет флаг России» (сквер «Сигнал»)

17:30 Челябинск – Открытый подкаст «Рыжий Фест: пролог» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:30 Челябинск – Выступление джазового коллектива (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Программа для детей «Сказочный вечер у Лукоморья» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «На окраинах Челябинска» (встреча перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), в квартале «Университетский Городок ЮУрГУ», около скульптуры «Студент») (по записи)

19:00 Челябинск – Видеоконцерт симфонической музыки «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

