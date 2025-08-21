Южноуралец может стать фигурантом уголовного дела за езду на электросамокате

Житель Магнитогорска может стать фигурантом уголовного дела за езду на электросамокате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 42-летнего мужчину на самокате мощность 800 Вт остановили накануне ночью. Такие СИМ приравниваются к мопеду, и для управления ими нужны права категории «М». Но у магнитогорца документов не оказалось, зато были признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что южноуралец употреблял алкоголь. Плюс ко всему выяснилось, что в мае мужчину уже привлекали к ответвенности за езду в нетрезвом состоянии. Поэтому теперь ему грозит уже уголовное дело по статье ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube