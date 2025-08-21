В выходные в Челябинске закроют движение на проспекте Ленина

В Челябинске в выходные перекроют движение по проспекту Ленина. Связано это с проведением XVIII городского марафона.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 23:00 23 августа до 16:00 24 августа будет остановлено движение на участке магистрали между улицами Цвиллинга и Воровского, а площадь Революции закроют для пешеходов.
24 августа с 5:00 до 16:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой и по Лесопарковой от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой.
Информацию о работе общественного транспорта на время проведения марафона обещают опубликована дополнительно.
Челябинск, Софья Артемьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»