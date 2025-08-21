В выходные в Челябинске закроют движение на проспекте Ленина

В Челябинске в выходные перекроют движение по проспекту Ленина. Связано это с проведением XVIII городского марафона.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 23:00 23 августа до 16:00 24 августа будет остановлено движение на участке магистрали между улицами Цвиллинга и Воровского, а площадь Революции закроют для пешеходов.

24 августа с 5:00 до 16:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой и по Лесопарковой от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой.

Информацию о работе общественного транспорта на время проведения марафона обещают опубликована дополнительно.

Челябинск, Софья Артемьева

