Интервалы от 8 до 30 минут и четыре пассажира на метр: разработчики рассказали, каким видят общественный транспорт Челябинска

В Челябинске представили картину возможного будущего общественного транспорта в агломерации. О концепции рассказал Александр Морозов, заместитель директора Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта (МИИТ) – разработчика регионального стандарта и комплексного плана транспортного обслуживания населения Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно предлагаемому проекту, остановки общественного транспорта на территории Челябинской агломерации должны располагаться максимум в 500 метрах от многоквартирного дома. Если речь идет о частном секторе (прежде всего, в удаленных поселках), то такое расстояние может быть увеличено до 1000 метров.

Кроме того, разработчики новой концепции предложили выделить четыре типа маршрутов общественного транспорта.

Магистральные призваны скреплять всю маршрутную схему в агломерации и будут наиболее востребованными. Они должны работать с 6:00 до 23:00. Интервал между рейсами на таком маршруте не должен превышать 8 минут. По оценке экспертов, этот интервал, как правило, уже соблюдается на северо-западе Челябинска. А вот районы АМЗ и Тракторозаводский явно не дотягивают до этой планки.

Менее востребованными считаются регулярные маршруты, призванные доставлять южноуральцев до конкретных объектов: на работу, учебу и так далее. Время их работы аналогично предыдущим – с 6:00 до 23:00, интервал между рейсами – 12 минут.

Третий тип маршрутов – круглосуточные. Пока в городе такой лишь один – речь об автобусе, следующем от железнодорожного вокзала до аэропорта. Предлагаемый интервал между рейсами – также 12 минут.

Наконец, разработчики предлагают организовать социальные маршруты. Их цель – обеспечить транспортную доступность поликлиник, многофункциональных центров и других объектов социальной инфраструктуры. Так как время работы подобных учреждений ограничено, необходимости в «ночных» рейсах не будет, а потому работать они будут с 6:00 до 20:00. Интервал между рейсами должен быть не более 30 минут.

Еще одна проблема в работе общественного транспорта – соблюдение расписания. Специалисты предлагают установить предельный интервал отклонения от установленного расписания: автобус, трамвай или троллейбус могут стартовать от начальной остановки в пределах от 30 секунд раньше установленного времени до 120 секунд позднее. Аналогичного отклонения необходимо будет добиться и по прибытии к конечному остановочному пункту.

По расчетам разработчиков, к 2027 году соблюдения расписания по отправлению можно будет добиться в 50% случаев в случае маршрутов на территории агломерации и 70% – междугородних. По прибытию к тому же времени необходимо будет выйти на 30% по агломерации и 50% – по межгороду.

Предлагается установить и стандарт наполняемости салона общественного транспорта – 4 человека на 1 квадратный метр. «Это жесткий норматив, он не совсем комфортный, – признал Александр Морозов. – Но нужно понимать, что он влияет на стоимость проезда. Мы можем установить в качестве норматива, чтобы все пассажиры могли ехать сидя. Но тогда за проезд придется платить втрое больше».

Представитель разработчика отметил, кстати, что в названный норматив Челябинск уже укладывается. Но есть нюанс. В ходе анализа состояния общественного транспорта оказалось, что в 85% случаев средняя наполняемость составляет в настоящее время: 95 человек – в трамвае большого класса, 73 – в троллейбусе большого класса, 70 – в автобусе большого класса и 47 – в автобусе среднего класса. Это примерно и равно 4 человекам на квадратный метр.

Однако разработчикам пришлось отсечь данные по 15% рейсов, где было явное превышение, которое расценили как аномальное. Кроме того, пока это – только «средняя температура по больнице», которую в ходе обсуждения описали «утром – в мясо, а днем пустые ходят, зато в среднем – 4 человека на квадратный метр». По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, теперь задача – достичь следования этому нормативу именно в «часы пик».

Впрочем, пока разработчики представили лишь первый эскиз регионального стандарта и комплексного плана транспортного обслуживания южноуральцев. Оговорившись, что одно из основных требований их работы – достижимость. И если заказчик (власти Челябинской области) скажут подрядчикам, что названных ими цифр в указанные сроки в силу каких-то причин (ограниченность бюджета и тому подобное) достичь будет невозможно, их можно будет пересмотреть.

Челябинск, Виктор Елисеев

