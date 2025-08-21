На Южном Урале отказались от требования увеличить площадь кафе в жилых домах

В Челябинской области отказались от тотального ужесточения требований к работе кафе и ресторанов в многоквартирных домах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, парламентский комитет по экономической политике и предпринимательству вернулся к обсуждению изменений в закон о регулировании оборота алкогольной продукции на Южном Урале.

Напомним, в настоящее время продажа алкогольной продукции запрещена в таких объектах общепита с залом обслуживания посетителей менее 40 квадратных метров.

В первом чтении законопроекта, принятого в июне текущего года, предлагалось увеличить площадь зала обслуживания до 50 квадратных метров. Но ко второму чтению поступило предложение диффференцировать подход к изменению площади.

Депутаты предложили сохранить размер минимальной площади зала обслуживания для кафе и ресторанов, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, – в 40 квадратных метров. И увеличить площадь зала до 50 квадратных метров – для баров и буфетов (расположенных в МКД и рядом с ними), основным видом деятельности которых является продажа алкоголя.

«Цель у законопроекта благая – сокращение доступности и потребления алкогольной продукции, а также обеспечение покоя жителей домов, в которых располагаются объекты общепита, – отметили в областном заксобрании. – Но надо заметить, что сфера общественного питания обеспечивает инфраструктуру для развития туристической деятельности. Предприниматели открывают небольшие по площади объекты общепита с целью развития авторских проектов».

По мнению парламентариев, разработавших поправки, только увеличение площади зала обслуживания посетителей для кафе и ресторанов не способно решить проблему сокращения доступности для населения алкогольной продукции, поскольку потребление алкогольных напитков в общепите формирует другую культуру потребления в отличие от розницы.

Законопроект во втором чтении будет рассмотрен на ближайшем заседании законодательного собрания. С целью предоставления предпринимателям возможности приведения своего бизнеса в соответствии с новыми требованиями предлагается установить переходный период для вступления закона в силу – до 1 марта 2026 года.

