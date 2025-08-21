В Челябинске на стоянке вспыхнул автобус

В Челябинске ночью сгорел автобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в ночь на четверг, 21 августа, на стоянке, расположенной на улице Хохрякова в Тракторозаводском районе.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, один из автобусов мог загореться из-за короткого замыкания. Автомобиль полностью сгорел. Еще пять оказались повреждены. Пострадавших нет.
В тушении пожара принимали участие три экипажа МЧС.
Челябинск, Виктор Елисеев
