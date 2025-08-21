Экс-депутатам придется гасить долги обанкротившейся строительной компании из Челябинска

Бывших челябинских депутатов привлекут к погашению долгов строительной фирмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , суд подтвердил наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании «Альфастрой» бывшего депутата гордумы Челябинска Олега Иванова и его супруги, экс-депутата законодательного собрания региона Татьяны Завгородней. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее конкурсный управляющий компании «АльфаСтрой» потребовал привлечь собственника и руководителя фирмы Олега Иванова к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия, превышающим 1 миллиард рублей. В обоснование требования было указано на то, что именно Иванов возглавлял компанию в то время, когда были допущены налоговые нарушения, после вскрытия которых ФНС доначислила предприятию налог на сумму свыше 800 миллионов рублей.

Также соответчицей стала супруга предпринимателя, экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Татьяна Завгородняя. Она была финансовым директором группы компаний и курировала работу бухгалтерии всех компаний группы.

Напомним, в июле 2023 года Олег Иванов объявил себя банкротом. В декабре того же года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом и ООО «Альфастрой».

В настоящее время бизнесмен находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ООО «Альфастрой».

