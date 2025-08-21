Южноуральцы смогут пожаловаться на нарушение прав детей на доступность и бесплатность образования

В прокуратуре Челябинской области открыли «горячую линию» по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних на доступность и бесплатность образования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, работа «горячей линии» продлится до 30 сентября текущего года.

Сообщения о нарушении прав детей принимаются с понедельника по пятницу в течение рабочего дня по телефонам: 8 (351) 239-21-07, 239-21-08, 239-21-09.

По всем поступившим сообщениям будут организованы проверочные мероприятия.

Кроме того, обращение можно направить через портал «Госуслуги», через официальный сайт прокуратуры области (раздел «Обращение в прокуратуру»), а также обратиться с заявлением на личный прием в органы прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

