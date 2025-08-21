Прокуратура начала проверку после жалоб о загрязнении озера Улагач

В Челябинской области выясняют обстоятельства загрязнения озера нефтепродуктами.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинская природоохранная прокуратура проверяет информацию о возможном загрязнении озера Улагач нефтепродуктами в результате деятельности Аргаяшской ТЭЦ.
О маслянистых пятнах на глади водоема рассказали жители Озерска. Южноуральцы подозревают, что именно ТЭЦ может сбрасывать нефтепродукты в озеро по обводному каналу.
«По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»