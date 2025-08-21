Движение по улице Чичерина в Челябинске ограничат до конца месяца

Движение по улице Чичерина будет временно ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с реконструкцией участка теплотрассы.
Движение транспорта по улице Чичерина будет частично закрыто в южном и северном направлениях по четырем полосам:
1 этап – с 23 часов 21 августа до 23 часов 26 августа в районе дома №5;
2 этап – с 23 часов 26 августа до 23 часов 31 августа в районе дома №10.
Движение в сторону центра и северо-запада будет организовано по оставшимся четырем полосам.
Водителей просят учитывать временные знаки, расположенные в месте проведения работ, и планировать свои маршруты заранее.
Челябинск, Виктор Елисеев
