На Южном Урале сохранят доплаты медикам и водителям скорой помощи на год

Южноуральские парламентарии поддержали законопроекты о продлении выплат медикам и водителям скорых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, парламентский комитет по социальной политике поддержал законопроекты о продлении на 2026 год ежемесячных денежных выплат отдельным категориям медицинских работников и водителям машин скорой медицинской помощи.

Напомним, в феврале 2023 года в регионе был принят закон о доплатах сотрудникам областных государственных медорганизаций, которые оказывают скорую помощь (не входящую в базовую программу ОМС), первичную медико-санитарную помощь, а также работают в отделениях выездной патронажной паллиативной помощи взрослым и детям. Размер ежемесячной выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей.

После принятия поправок действие документа продлят на 2026 год. По расчетам авторов законопроекта, для этого потребуется более 217 миллионов рублей.

Кроме того, в декабре прошлого года в Челябинской области установили ежемесячную выплату в 7 тысяч рублей водителям скорой медицинской помощи. Ее предлагается также сохранить в 2026 году, что обойдется областному бюджету в 136,8 миллиона рублей.

Депутаты комитета единогласно поддержали законопроекты о продлении ежемесячных денежных выплат на 2026 год и рекомендовали законодательному собранию принять их сразу в трех чтениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

