Капитаном челябинского «Трактора» стал Александр Кадейкин

Александр Кадейкин поведет «черно-белых» в новый сезон в качестве капитана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», в результате прошедшего сегодня командного голосования капитаном «черно-белых» на сезон 2025/2026 выбран нападающий Александр Кадейкин.

Ассистентами капитана в предстоящем сезоне станут Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Сергей Телегин и Григорий Дронов.

Александр Кадейкин является воспитанником «Кристалла» из Электростали. На Драфте НХЛ-2014 форвард был выбран в седьмом раунде клубом «Детройт Ред Уингз» под общим 201-м номером. В КХЛ габаритный нападающий дебютировал в составе мытищинского «Атланта». Помимо клуба из Подмосковья в Лиге выступал за ярославский «Локомотив», уфимский «Салават Юлаев» и питерский СКА. Обладатель Кубка Гагарина (2015) и бронзовый призер чемпионата КХЛ (2019).

Форвард неоднократно вызывался в молодежную, национальную и олимпийскую сборную страны. За первую команду он провел 20 встреч и отметился 6 (4+2) набранными баллами. В январе 2022-го был включен в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине в качестве запасного.

С челябинским клубом хоккеист заключил контракт в прошлом году. Первый сезон в «Тракторе» стал для Александра Кадейкина самым успешным в карьере на данный момент. В «регулярке» форвард «настрелял» 47 (25+21) баллов в 67 встречах. Он стал вторым снайпером команды после Виталия Кравцова. В плей-офф результативность центрального нападающего сохранилась – 12 (4+8) очков.

В итоге в составе «черно-белых» нападающий получил недостававшую ему для полного комплекта серебряную медаль КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

