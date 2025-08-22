22 августа ожидаются следующие события – Челябинск

22.08.2025, пятница

10:00 Челябинск – Концертная программа для участников СВО и их семей «День флага России» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

10:00 Челябинск – Беседа «Три цвета великой державы» (библиотека №2, пр. Комарова, 114)

10:00 Челябинск – Познавательная программа «Белый, синий, красный!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

10:30 Челябинск – Патриотический час «Флаг России в звуках музыки» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

10:30 Челябинск – Познавательный час «Мы живем в России» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 – 14:00 Челябинск – Уличная акция «У России важный день» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Символ России» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Бабочка – триколор» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Флешмоб «Белый. Синий. Красный» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

12:00 – 14:00 Челябинск – Уличная акция «У России важный день» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Квиз «Три цвета российской славы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

13:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: квиз «Адреналин», посвященный 80-летию атомной промышленности (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

13:00 – 15:00 Челябинск – Уличная акция «День флага России» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – Уличная акция «День Государственного флага России» в сквере «Молодежный» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой пятилетки, 43а)

14:00 Челябинск – Встреча «Цвета Родины» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Символы величия и духа» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Викторина «Что ты знаешь о флаге России?» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

14:30 Челябинск – День муниципалитета, посвященный Саткинскому округу (Кировка)

14:30 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: мастер-класс студента СФТИ НИЯУ МИФИ Никиты Гнеушева по аддитивным технологиям (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

15:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: интерактивная лекция Андрея Епимахова по археологии «Забытые изобретения безымянных гениев» (музей «Народы и технологии Урала» ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, ауд. 09)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «3D-флаг» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Уличная акция «Флаг державы – символ славы» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

17:00 Челябинск – Открытый подкаст «Рыжий Фест: пролог» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:00 Челябинск – Товарищеский матч «Трактор» vs. «Челмет» (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)

17:00 Челябинск – Творческая встреча с российским космонавтом-испытателем, Героем России Антоном Шкаплеровым (Детская филармония, ул. Солнечная, 5)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебство флага» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

18:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: ток-шоу «Public Talk. Горизонты атома» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

19:30 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: лекция Алексея Решетуна «Наш мозг. Как это устроено» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube