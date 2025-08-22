российское информационное агентство 18+

Пятница, 22 августа 2025, 09:03 мск

Челябинск

Челябинка отдала 12 миллионов рублей за несуществующий букет

Челябинка лишилась 12 миллионов рублей, считая, что букет цветов был подарком на ее день рождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец. Мужчина сообщил, что на ее имя заказан букет и для доставки цветов необходимо назвать код из СМС. Челябинка продиктовала его, так как подумала, что коллеги решили сделать ей приятный сюрприз по поводу недавно прошедшего дня рождения.

Затем к мошеннической схеме подключились лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили, что от имени женщины оформлена доверенность на человека, оказывающего помощь недружественному государству, и ей может грозить ответственность за пособничество.

Затем челябинку убедили установить мобильное приложение на телефон и с его помощью через банкомат перевести все имеющиеся средства. Поддавшись панике, челябинка лишилась более 12 миллионов. Часть этих денег она одолжила у родственников.

По данному факту в отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

«Не поддавайтесь на провокации мошенников! Помните, что проверка информации и осторожность при совершении финансовых операций – залог вашей безопасности. Если на любом этапе общения с неизвестными у вас возникли сомнения в законности происходящего, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по телефонам 02 либо 102 (с мобильного)», – призывают представители силового ведомства южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

