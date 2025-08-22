К началу учебного года в Челябинскую область завезли 7 тонн цветов из Китая

Накануне Дня знаний на Южный Урал поступило 7 тонн цветов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в преддверии учебного года на Челябинский таможенный пост поступила крупная партия цветочной продукции – свежесрезанные розы, хризантемы, гвоздики, лилии и другие декоративные растения.
Почти 7 тонн ароматного груза прибыло из КНР.
Инспекторы поста во взаимодействии с коллегами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели таможенный и фитосанитарный контроль товара в первоочередном порядке для его сохранности и свежести.
В текущем году на Южный Урал поступило около 20 транспортных средств, груженных свежесрезанными цветами для составления букетов и декоративных целей. Все поставки прибыли из Китая.
Челябинск, Виктор Елисеев
