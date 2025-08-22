На северо-западе Челябинска квартиры в пятиэтажке затопило из-за ливня

Челябинцам, попавшим под дождь в собственных квартирах, обещают возместить ущерб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , коммунальное ЧП произошло на этой неделе во время обрушившихся на Челябинск ливней.

Вода хлынула в квартиры доме №8 по улице Красных пилотов в Курчатовском районе Челябинска. Первый потоп произошел в среду, 20 августа. В ночь на 21 августа ситуация ухудшилась. По словам жителей, затопило все квартиры на пятом, верхнем, этаже дома.

Причина ЧП – начавшийся в начале месяца капитальный ремонт. Как рассказали горожане, 4 августа рабочие начали ремонтные работы на кровле здания. Крышу разобрали, а уложенная для защиты полиэтиленовая пленка оказалась не в состоянии справиться с потоком дождевой воды.

Впрочем, в Региональном операторе капремонта Челябинской области заверили, что собственники пострадавших квартир получат компенсации. «Ущерб всех протопленных квартир обязана возместить подрядная организация, – цитирует 74.ру представителей фонда. – Все работы по договору застрахованы».

Специалисты регоператора уже побывали на объекте и зафиксировали ущерб.

