Суд обязал китайскую компанию вернуть государству 1,3 миллиона долларов, полученных через челябинскую фирму-однодневку

Китайская фирма вернет России 1,3 миллиона долларов по контракту, выполнение которого не смогли доказать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск таможенного управления к ООО «Колорит-М» из Челябинска, признав недействительным контракт на закупку промышленного оборудования, станков и комплектующих в Китае. Решение об этом опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно документу, челябинская фирма заключила в декабре 2020 года договор с китайской компанией Tianjin Yunjietong Import and Export Trading Co.Ltd. Согласно условиям контракта, полную стоимость покупки (более 1,3 миллиона рублей) необходимо было внести в качестве предоплаты. Что и сделали.

А вот деклараций, подтверждающих ввоз товара в Россию, таможенники так и не нашли. Что и побудило их обратиться в суд.

В ходе расследования выяснилось, что указанный в контактах челябинской фирмы адрес – обычный жилой дом, не имеющий даже намека на какую-либо деловую активность. А генеральный директор компании живет в другом регионе и, по всей видимости, возглавлял южноуральскую структуру лишь номинально. Связаться с формальным руководителем в ходе расследования так и не удалось. Не вышел на связь и учредитель фирмы. В итоге, суд пришел к выводу, что речь идет об обычной фирме-однодневке (ликвидированной в конце прошлого года).

Суд постановил взыскать с китайской компании в пользу Российской Федерации 1,3 миллиона долларов, перечисленные челябинской фирмой. С российского предприятия взыскано 6 тысяч рублей государственной пошлины.

Кстати, в ходе расследования выяснилось, что фирма-однодневка заключила еще четыре похожих контракта с иностранными компаниями, переведя по ним, в общей сложности, более 2,1 миллиона рублей. Эти контракты также оспариваются.

Челябинск, Виктор Елисеев

