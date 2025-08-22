Полиция задержала участника банды, выманившей у 17-летней уралочки 10,5 миллионов рублей

Челябинская полиция задержала сообщника аферистов, забравшего 10,5 миллионов рублей у 17-летней жертвы обмана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отделения по раскрытию преступлений с использованием IT-технологий отдела уголовного розыска полиции Магнитогорска совместно с коллегами из Башкирии задержали 19-летнего жителя республики, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. В криминальной схеме юноша исполнял роль курьера.

В прошлом месяце жертвой аферистов, на которых работал задержанный, стала 17-летняя жительница Магнитогорска. С девушкой связался неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов и сообщил о том, что на ее имя заказан букет, для получения которого нужно продиктовать код из SMS для «авторизации». Уралочку заставили вскрыть сейф родителей при помощи болгарки, когда заметили его в момент видеозвонка. Обнаруженные там 10,5 миллионов она отдала курьеру, назвавшему ей «кодовое слово» – «тюльпан».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след криминального курьера и задержали его в Башкирии.

На допросе молодой человек рассказал, что откликнулся на предложение о «подработке» в сети Интернет. По указанию кураторов он прибыл в Магнитогорск и, назвав кодовое слово, забрал у девушки наличность, которую перевел затем на счет нанимателям. После этого он вернулся в Башкирию.

Следователем возбуждено уголовное дело. До избрания меры пресечения фигурант в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube