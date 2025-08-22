В центре Челябинска ограничат проезд через трамвайные пути на важном перекрестке

Проезд через трамвайные пути в райне челябинского цирка временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», завтра, 23 августа, стартует третий этап капремонта трамвайных путей по улице Кирова.

В связи с этим с 9:00 движение автотранспорта через линию на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных будет ограничено до окончания работ.

Водителей просят планировать свои поездки с учетом введенных ограничений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube