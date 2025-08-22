Цены на продукты в Челябинской области за год выросли на 12%

Годовая инфляция на Южном Урале продолжает опережать среднероссийскую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, цены на Южном Урале в июле 2025 года выросли на 0,42% к июню (в июне рост к маю равнялся 0,26%). Годовая инфляция снизилась и составила 9,18%. Однако это все равно выше, чем в целом по стране (8,79%).

По сравнению с июнем продукты в июле стали дешевле (-0,50%), а промтовары в цене почти не изменились (-0,01%). В то же время выросли цены на услуги (+2,19%).

В секторе продовольственных товаров шестой месяц подряд дешевели яйца. Это связано с тем, что увеличились объемы их выпуска в регионе и в целом по стране, отметили в ЦБ. Кроме того, яйца включены в перечень социально значимых товаров. Благодаря раннему созреванию овощей снизились цены на свеклу, капусту, огурцы и картофель. Из-за укрепления рубля уменьшилась стоимость импортных фруктов – бананов, груш, винограда. Вместе с тем, за год продукты подорожали на 12,08%.

Укрепление рубля стало причиной снижения цен и на непродовольственные товары. В основном на инструменты и технику: электрические триммеры, дрели, компьютеры, электрочайники, стиральные машины и холодильники. Годовой рост цен в этой категории составил 3,87%.

Подорожали жилищно-коммунальные услуги. Основная причина – более высокая, чем в прошлом году, индексация коммунальных тарифов с 1 июля этого года.

Напомним, в 2025 году предельный индекс размера оплаты коммунальных услуг (процент, на который можно повысить размер общей суммы, взимаемой за коммунальные услуги) в Челябинской области составил 18%. При этом в 139 муниципальных образованиях Южного Урала средний рост платы за «коммуналку» с 1 июля составил 13,5%. В 141 – 18%. А в Челябинске, Магнитогорске и Копейске рост превысил 18%.

Вместе с тем, снизились цены на отдых в местных санаториях, стали дешевле услуги пассажирского транспорта.

В итоге инфляция в секторе услуг за год составила 12,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube