Автобус №8 в Челябинске меняет маршрут с 23 августа

Автобус №8 в Челябинске временно изменит маршрут с 23 августа.

Напомним, 23 августа стартует третий этап капитального ремонта трамвайных путей на улице Кирова. В связи с этим будет ограничено движение на перекрестке Кирова – Братьев Кашириных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 9 часов 23 августа ориентировочно до 6 часов 26 августа закрывается проезд по северной части перекрестка.

Автобус №8 не сможет поворачивать с улицы Братьев Кашириных на Кирова (в сторону Теплотехнического института). На время ограничения транспорт направят по трассе: Академика Королева – Братьев Кашириных – Каслинская – Калинина – Кирова – проспект Победы – Мамина.

Движение на северо-запад – без изменений.

