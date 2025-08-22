Южноуралец получил 12 лет за диверсию на объекте связи

Вступил в силу приговор жителю Челябинской области, действовавшему по указанию иностранного куратора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) оставил без изменения ранее принятое решение Челябинского областного суда, признавшего в июне 2025 года южноуральца виновным в совершении диверсии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

В мае прошлого года мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области по подозрению в причастности к совершению диверсии на городском объекте связи. Выяснилось, что он является крайним сторонником проукраинской идеологии. Его действия направлял иностранный куратор.

Областной суд признал южноуральца виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

