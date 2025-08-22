Южноуралец Эдмонд Худоян в шестой раз стал чемпионом России по боксу

В Челябинской области появился первый в истории шестикратный чемпион по боксу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат страны 2025 года по боксу проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Сегодня, 22 августа, уроженец Златоуста Эдмонд Худоян в финале самой легкой весовой категории (48 кг) взял верх над соперником из Московской области Володей Мнацаканяном.

Это шестое золото чемпионатов России для южноуральского спортсмена, и он становится первым в истории Челябинской области шестикратным чемпионом страны.

На пути к золоту национального чемпионата Эдмонд Худоян выиграл 4 боя.

Челябинск, Виктор Елисеев

