23 – 25 августа ожидаются следующие события – Челябинск

23.08.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2А, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

09:00 Челябинск – XVIII Челябинский марафон (сбор у памятника Курчатова)

10:30 Челябинск – Чтение детских произведений с детьми и родителями «Доброчтение: С чего начинается Родина?«Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:00 Челябинск – Семейный фестиваль HELLO, FAMILY (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

11:30 Челябинск – Проект «Лаборатория креативных профессий 3.0»: занятие на тему «Технология устройства композиций из многолетников» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Уличный фестиваль современного искусства, посвященный русскому авангарду (набережная реки Миасс, Арт-сквер)

12:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: ток-шоу «Научный ринг. Нейронные сети» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, пространство «Атом»)

12:00 – 19:00 Челябинск – Семейный выходной в библиотеке «Кают-компании»: семейные викторины, настольные и подвижные игры, «мастерилки», ребусы, загадки, головоломки (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: Лекция Александры Вальцевой «Бесконечные возможности маленького атома» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, крыша)

14:00 Челябинск – Заседание клуба «Банк винила», посвященное Дню российского кино: «Музыка кино: Александр Зацепин и фильм «31 июня» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел литературы по искусству)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика добра» (ПКиО Калининского района, ул. Чайковского, 70)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – День муниципалитета: Саткинский муниципальный округ (Кировка)

16:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: Композитное дефиле «Хоккей и мода» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, крыша)

16:00 Челябинск – Встреча летнего клуба «Креативщики» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:30 Челябинск – Лекция нового клуба по игре на гитаре «База гитары» о плюсах музыкального мышления и игры на гитаре «База гитары: Основы основ» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Выступление музыканта Дэна Соболева и артиста Нового Художественного театра Александра Майера (Кировка)

18:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: Ток-шоу «Public Talk: от Челябинска до Арктики» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, уличная сцена)

20:00 Челябинск – Пятый фестиваль науки «Кстати»: Научно-музыкальное шоу «Орган под открытым небом» с участием Дмитрия Чермошенцева и органного мастера Владимира Хомякова (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, уличная сцена)

24.08.2025, воскресенье

07:00 Челябинск – XVIII Челябинский марафон (площадь Революции)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня»: творческие мастер-классы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Встреча благотворительного клуба «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

12:00 – 19:00 Челябинск – День игр и творчества «Читаем, играем, рисуем, творим» в библиотеке «Кают-компании» (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 Челябинск – День муниципалитета: Саткинский муниципальный округ (Кировка)

25.08.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 – 17:00 Челябинск – Литературное знакомство «Сказки, найденные в траве» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященную внедрению нового учебного пособия по краеведению и курса для учащихся 5-7 классов «История нашего края» в школьную программу (редакция газеты «Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

13:00 Челябинск – Форум советников директора по воспитанию «Навигаторы Детства» и председателей первичных отделений «Движение Первых» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны(Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – Настольные игры «Страницы игр»: игра в «СовПадение» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)

17:00 Челябинск – Семейная мастерская «Колокольчик – оберег» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)

