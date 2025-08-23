На птицефабрике под Челябинском тушат большой пожар

В поселке Рощино под Челябинском загорелась птицефабрика «Равис».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», полыхает кровля птичника. Плошадь возгорания 7 тыс. квадратных метров.
«Из здания самостоятельно вышли на улицу 5 человек, – рассказали в ГУМЧСпо Челябинской области. – В данный момент пожар локализован. На месте организован штаб пожаротушения, создано три боевых участка. Соседним зданиям угрозы нет».
Челябинск, Софья Артемьева
