Жительницу Южного Урала обязали выплатить 2 млн. рублей несуществующх долгов

Жительницу Челябинской области обязали выплатить 2 млн. рублей за аренду квартиры, в которой она никогда не была, и вернуть долги женщине, которую они никогда не видела.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском отделении ОНФ, история началась еще в 2021 году: жительнице Коркино через госуслуги пришло уведомление о предъявленных претензиях: она должна погасить задолженность за съем квартиры в Новороссийске, а также вернуть займы, которые якобы взяла в Темрюке, Сочи и Белебее. Причем. Во всех трех случаях кредитором выступает одна и та же женщина. Но коркинская пенсионерка с истцом незнакома и даже никогда не бывала в перечисленных городах. Она пыталась это доказать и в прокуратуре, и через суд – бесполезно: из ее пенсии ежемесячно удерживают по 20 тыс. рублей на погашение несуществующих долгов.

Отчаявшаяся коркинка обратилась в ОНФ. Сначала удалось «отбиться» от претензий в Белебее: там приостановили списание денежных средств и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Теперь дело сдвинулось с мертвой точки в Новороссийске: там полиция отказалась возбуждать уголовное дело, но прокуратура его отменила. А начальнику полиции поручено устранить нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

ОНФ обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой взять на контроль работу прокуратур городов Сочи и Темрюк и инициировать проведение надлежащей проверки в целях возбуждения уголовных дел и последующего возмещения ущерба пострадавшей женщине.

Челябинск, Софья Артемьева

